疑核食 陸退運日本東京都產麥片

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大陸央視質疑被官方禁止進口的日本食品仍在中國大陸銷售後，黑龍江出入境檢驗檢疫局今天公布，機場辦事處依法退運一批來自日本的麥片，這是此辦事處首次對入境日本食品採取退運處理。

中新社報導，2011年，日本福島核輻射洩漏事件發生後，中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局公布一系列相關公告。

公告規定，日本福島、群馬、?木、茨城、宮城、新潟、長野、琦玉、東京、千葉10個都縣的食品禁止進境。允許輸陸其他地區的日本食品入境申報時，需提供日本官方出具的原產地證明以及日方出具的放射性物質檢測合格證明。

黑龍江出入境檢驗檢疫局機場辦事處的工作人員22日在對入境快件進行檢疫查驗時，發現大連迪比翼愛克斯快遞有限公司的一批入境快件是來自日本東京都生產的卡樂比麥片，這批麥片共38袋。

黑龍江出入境檢驗檢疫局工作人員表示，東京都屬於禁止輸陸食品入境地區，依法採取退運處理。

3月15日是中國大陸「消費者日」，大陸中央電視台當晚依例播出對市售不良商品的長篇調查報導。央視在報導中指控，福島核電事故後，大陸官方禁止進口的10個日本都縣食品仍在市面銷售。

日本駐北京大使館事後致函央視，質疑這項報導的採訪經過與事實關係。1060324

(中央社)