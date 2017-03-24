自由車環台賽 首度網路直播

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自由車環台賽26日將從台北市站出發，本次賽事吸引21支車隊的近200名好手參賽，賽事首度挑戰直播，讓車迷可以透過網路即時欣賞這場精彩賽事。

國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事之一的2017國際自由車環台公路大賽，26日起將陸續行經台北市站、新北市站、桃園市站、南投縣站、屏東縣站。

本次賽事吸引香港、泰國、俄羅斯隊，美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、美國諾瓦隊3支職業洲際車隊，和台灣前勁隊等15支洲際隊等，共21支國內外職業車隊，近200名菁英選手參賽。

今年賽事首度挑戰網路全程直播，車迷可透過電腦、平板、手機收看TVBS提供的賽事實況，另外歐洲體育台（Euro Sports）也將以20種語言向50個國家播出本次賽事精華。1060324

(中央社)