興航解散 旅行業要求退還墊款2.5億餘元
復興航空公司在去年11月22日無預警停航，但有關旅行業者預先支付的款項、衍生性賠償費用、B2B帳戶金額以及帛琉航線包銷訂金，合計約2.5億餘元均未退還給業者。台北市旅行商業同業公會理事長吳志健今天召開記者會表示，希望政府單位、清算機構正視這個問題，也盼望復興航空負起社會責任。
吳志健解釋，復興航空應該退還給旅行社的錢包括：第一部分、定金、溢收款及保證金等預付款。這是指旅行業者的包機、指定出團旅遊等款項，金額共約3871萬餘元。第二部分、衍生性賠償費用6934萬餘元。此因興航停飛造成旅客滯留國外，旅行業者遵從政府的指示，先墊付款項並安排旅客返國，金額為6935萬元。
第三部分是「B2B帳戶」，這是指旅行業者開立機票數量與扣除的款項，類似儲值卡。旅行業須先將款項匯入復興航空指定帳戶，金額為3673萬元。第四部分、旅行業者須預先將帛琉航線包銷訂金軋入復興航空指定的戶頭，共有7家業者承包這條航線，興航停飛後未執行的部分約4200萬元。
吳志健說，受到影響的旅行業者大約百餘家，目前興航已進入清算階段，找不到負責的窗口，官方的態度則為按照法律程序來清償。但以上都是業者預付的款項，應該直接退還；如果被列入債權，因所佔的比例應該不高，旅行業者所能拿回的錢恐怕很少。
他又說，當初是政府要求先安排旅客回國，業者也很配合，如果血本無歸，未來再發生類似事件，旅行社就不可能再協助墊付款項，屆時旅遊安全將產生問題，消費者也沒有保障。
(中時)
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