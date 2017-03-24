勞退金溢領被催討 台東成功鎮漁民不排除抗爭

台東縣成功鎮新港區漁會爆發溢領勞退金案，在司法訴訟後有74位漁民須繳回6000多萬的溢領金額，地方漁民表示，有些漁民退休後經濟狀況不佳，無力繳回溢領金額，甚至走上自殺一途，如果政府持續追討再出人命，將不排除採激烈的抗爭。

新港區漁會在2002年期間，有漁民申請提高薪資所得及勞保保費，勞保局在2007年發現漁民勞退金異常，案件移送檢調偵辦，查出不實漁獲交易證明文件，讓漁民投保金額從最低薪資16500元調高為42000元不等，退休後可以請領更高的退休金。

檢調清查後，在2002年到2006年間全國共有490名漁民涉及詐欺罪嫌，最後被判處2至8個月不等的刑期，得易科罰金或緩刑。

隨著判決定讞，勞保局也提出民事訴訟，要追回溢領的退休金，新港區漁會共有74名漁民，溢領金額共6000多萬。

地方漁民指出，低收高報的漁民普遍經濟狀況不佳，許多是漁民眷屬、魚販等，面對法院冗長的訴訟、勞保局的追討、法律不熟，甚至財產可能被查封的可能，確實有人承受不了壓力走上自我了斷一途，希望全案能有更好的解決方式。

(中時)