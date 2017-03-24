中市營養午餐每周6元補助不變，再加碼每餐5元

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民進黨議員強調市府絕無取消午餐水果費，而是授權學校彈性用於整體午餐食材費上。（盧金足攝）

國民黨議員要求2018年預算營養午餐水果費用必須編足，學生健康不能省。（盧金足攝）

台中市教育局長彭富 源表示，調整午餐水果補助，由學校彈性決定水果供應方式。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，將一周6元水果費用放進大水庫內，無論自辦或團膳能做更好運用。（盧金足攝）

中市府補助營養午餐水果，曾遭家長質疑經費有限，品質不佳，教育局將調整「每周補助6元」水果，由學校彈性決定惹議，議員要求「孩子健康不能省！」市長林佳龍24日強調，授權讓學校有更大彈性辦好營養午餐，保障基本品質，家長如希望讓營養午餐增加更多水果，學校可以加碼，市府也樂觀其成。

林佳龍表示，市府自2015年9月推動營養午餐每餐加碼5元，嘉惠近26萬名師生，同時維持每周6元補助，不僅限於補助水果，發揮更大效益，每周一共補助31元食材經費，提升餐點配置彈性，吃得更好更健康。

「連這個錢都花了，就是重視孩子的營養午餐！」林佳龍強調，現行制度一周6元且強制買水果，若將這6元放進大水庫內，一周就有31元食材經費補助，對學校而言，無論自辦或團膳將能更好運用。

市議員段緯宇、吳瓊華、張廖乃綸、楊正中、李中、蘇柏興等人質疑「拿學童健康開玩笑!」市議員蔡雅玲也以「孩子的健康不能省」大聲疾呼，要求林佳龍提高經費維護學童的健康，不能以改善設備，讓水果經費喊卡。

市議員陳淑華、范淞育、曾朝榮、邱素貞、李天生等人，贊成市府授權學校將原編列於午餐水果費預算，彈性運用於整體午餐食材費，市府應對外界強調「絕無取消午餐水果費，而是授權學校彈性用於整體午餐食材費上！」

議長林士昌表示，市府補助的水果經費沒有取消，但如何運用市府應多做說明，避免引發誤會。

(中時)