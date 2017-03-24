無良竊賊專偷羊奶 害小朋友沒喝到哭慘

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專偷羊奶的謝姓男子遭逮。(郭韋綺翻攝)

羊奶放門口易引起宵小覬覦。(郭韋綺翻攝)

高雄市路竹區一甲、大社地區，近期常有民眾訂購羊奶不翼而飛，歹徒偷竊手法都將整個固定的羊奶盒，以剪斷、拔鐵絲之方式取下帶走，幾乎不留下跡證。

湖內警分局一甲派出所分析歹徒作案時間、地點，加強該時段及地區巡邏，果然在路竹區大仁路520巷內發現歹徒蹤跡，遂與民眾合力將該66歲謝姓男子逮捕，身上起獲老虎鉗、羊奶數瓶、羊奶盒等證物。

謝嫌坦承因貪小便宜，偷得的羊奶都是自己食用，訊畢將他依竊盜罪嫌移送法辦；有家長帶子女前來指認嫌犯，結果小朋友抵達派出所後，開始嚎啕大哭，原來是小朋友早上沒喝到羊奶很傷心，羊奶公司見狀，趕緊當場補送羊奶，小朋友才破涕為笑。

(中時)