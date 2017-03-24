確保台中公園日月湖水質 建設局加強清潔維護
台中公園日月湖剛完成大規模清淤工程，卻傳出有魚死亡及漂浮物等現象，市府建設局長黃玉霖24日表示，日前氣溫驟降可能是影響部分魚群生存的因素，漂浮物則可能是因日照造成藻類滋生。
黃玉霖在市議會進行「台中公園日月湖整治專案報告」時指出，日月湖是封閉式的湖泊，水源主要來自天然降雨雨水及地下水補注，以日月湖總水量1萬8000噸估計，循環一次需耗時900天。
去年10月起進行日月湖清淤整治工程，於今年1月初完工，清除近5000立方公尺的淤泥，在日月湖周邊也做截流，將動物糞便集中淨化後再流放進湖裡，並開鑿2座井，每天可抽2000公噸水，引進旱溪活水，日月湖水展開循環。
市議員朱暖英、陳政顯、李中則憂心日月湖大規模清淤後，出現死魚及漂浮物，是否因為水質維護控管有問題？
黃玉霖徵詢專家意見，發現魚類生存條件會受到棲地環境、氣溫等因素影響，日前氣溫驟降，可能是影響部分魚群生存的因素，而湖面經過日曬增生藻類為自然現象。
日月湖在大規模清淤後再現風華，帶來更多人潮，很多民眾在日月湖泛舟，為維護水質清澈度及魚類等生物生態環境平衡，建設局加強撈除藻類，輔以施放吳郭魚吃藻類，搭配水質調整，確保日月湖保持良好狀態。
(中時)
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