家樂福Gogoro換電站服務 今年擴增到30家

家樂福目前北、中、南有20分店有Gogoro換電站服務。（家樂福提供）

看好台灣機車族超過1300萬人次，家樂福去年起在店內嘗試新的「機車服務」，開賣超夯的Gogoro，持續提供試乘和無息分期等優惠活動；且因應使用人數增加，預計在北、中、南現有20分店有Gogoro換電站服務後，年底目標再增加到30家。

家樂福公關經理林夢紹表示，很多人以為到量販店都是開車族，但根據內部顧客調查發現超過4成民眾騎摩托車去購物，數量超過開車族。因此，也因其中使用Gogoro的人數增加，預計今年換電站服務要再增加10家分店。

此外，觀察到一般摩托車到機車行換機油時間受限、價格較貴，油品和服務品質不一，於是有28家分店引進省錢、方便又環保、24小時服務的自助機油換油站。採用台塑機油價位90至100元，較多數機車行100至200多元，價位便宜。

更換時選好商品投幣、打開油尺插到底、再點選換油，簡單三個步驟可完成，操作簡單便利；且有雲端監控新油補運，油品品質有保障，廢油回收也有標準作業。

(中時)