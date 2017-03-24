文化基本法草案公聽會 高雄首登場
文化部「文化基本法草案」首場公聽會今天在高雄登場，瘖啞團體到場爭取手語列為國家語言，另有議員為保存黃埔新村請命，文化部次長李連權一一聽取與會意見，允諾帶回研究。
這場公聽會下午在高雄大東文化藝術中心舉行，有藝文團體、公民團體、專家學者及關注文化基本法的民代參加，由於現場參與民眾不多，與會有人認為文化部應加強宣傳，好讓往後場次有更多人參與表達意見。
李連權表示，憲法對人民文化權的行使仍付之闕如，有必要另立文化基本法，為更精確、更符合社會期待，今天起在各地舉辦公聽會，聽取各界意見。
另外，一群瘖啞團體也與會，全程並派手語翻譯，會中他們為手語列入國家語言發聲，籲請文化基本法也要注重手語文化。
李連權回應說，他正面看待他們的訴求，但他對手語不夠熟悉，力有未逮，但會將他們的意見帶回，提供有關單位製訂國家語文發展法的參考。
會中，李連權有事要先離席，當場引來台下高市議員李雅靜批評文化部沒誠意，不重視高雄民意，要求她聽完她的意見再走。
李雅靜說，她身為議員尚且不知文化基本法立意何在？跟民眾有何切身關係？通過後有何影響？，但台上官員及學者都沒講到這些重點，講一堆專業性法條讓她聽不懂。
李連權沒有答覆李雅靜的問題，在台北教育大學教授周志宏代為回答後，先行離去。
周志宏指出，文化基本法是整合現行散落的文化資產保存法等文化法規，並跳脫現有文化法規限制，落實文化資產保存及促進文創文化發展，但這項法令只做方向及原則性宣誓，不可能鉅細靡遺，否則，再等上10年也無法立法。1060324
(中央社)
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