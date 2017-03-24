假想攻擊 共軍靶場模擬美軍駐日軍港
美國軍報「星條旗報」報導，美國軍方赫然發現，共軍在戈壁沙漠設置的飛彈靶場，模擬的場景是美軍第7艦隊駐紮的日本橫須賀軍港，說明中國大陸才是美國在亞洲的最大潛在威脅。
報導指出，華府資深智庫專家、美國海軍指揮官許卡特（Thomas Shugart）日前在「戰爭困境」（War onthe Rocks）軍事網站發表報告，提及上述內容。他建議，美國也應在日本部署終端高空防衛系統（THAAD）。
根據這份報告公布的Google Earth衛星照片顯示，中共解放軍在中國大陸西部的戈壁沙漠中，十分真實地模擬橫須賀軍港的地貌及設施，設置飛彈靶場。
報導提到，解放軍這處飛彈靶場，不僅模擬橫須賀軍港的地貌，連港口內的軍事設施也幾乎都精確標出，甚至還能見到與美軍勃克級驅逐艦（Arleigh Burke-class Destroyer）甲板幾乎一模一樣的目標物。
除此之外，報導指出，衛星在中國大陸的其他地區，也拍下解放軍模擬美軍在日本青森、三澤、嘉手納等基地的飛彈靶場。
許卡特分析，若解放軍發動第1波飛彈攻擊，美國方面自軍事衛星發出預警到命中目標，只有10到15分鐘，這代表美軍只能在數分鐘內，讓港內的軍機、軍艦移往安全地帶，實在相當困難。因此美國也應在日本部署THAAD系統，並調派更多神盾艦協防駐日美軍基地。
但報導也說，儘管中共解放軍將美軍駐日基地當作假想敵，多數軍事專家卻認為，美中並不會在短時間內開戰。然而不可否認的是，雙方都加緊腳步，為未來可能會發生的衝突做準備。1060324
(中央社)
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