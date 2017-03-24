中市屯區交通建設加速趕上，建構大台中軌道完整路網

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屯區交通建設加速趕上 建構大台中軌道完整路網。（圖／台中市府提供）

行政院23日宣布，將台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設納入「前瞻基礎建設」計畫，宣示台中正式進入軌道發展的新時代。

而總人口超過46萬人的大里、太平及霧峰地區也亟需軌道建設，台中市交通局長王義川表示，只要中央再給予市府支持並補助1000萬元辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，就能加快啟動屯區捷運計畫。預計明年初完成可行性報告核定，2030年就可完工通車，讓台中軌道路網更加完整。

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，表示大台中軌道網差屯區軌道建設就能完成。希望中央地方加速推動，奠定大台中交通基礎建設，落實市長林佳龍施政核心價值「縮短城鄉差距，均衡城鄉發展」。

王義川表示，大台中軌道路廊需求分析已完成，整理出主要旅運的需求廊帶，其中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸段早已規劃完成，並獲中央「前瞻基礎建設」計畫支持。現在只要中央再給予市府支持，並補助1000萬元辦理大平霧捷運系統可行性研究，就能加快啟動屯區捷運計畫。預計明年初完成可行性報告核定，2030年就可完工通車，讓台中軌道路網更加完整。

「大平霧捷運系統」目前的規劃是從捷運綠線B13站(大慶車站)，沿途行經文心南路、德芳南路，並沿旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。

另外，為服務太平地區民眾，捷運路網規劃以台中大車站出發，沿中山路，行經太平市區至坪林森林公園及勤益科技大學，未來讓民眾在撘乘上有更多選擇。

交通局表示，除軌道路網建設外，市府也積極推動屯區公路網，在台74線增設大里霧峰系統交流道、十九甲北出及東昇橋南入等三組匝道，提升民眾上下匝道交通便利性。

其中，台74線大里霧峰系統交流道已獲得交通部支持核定，預定110年完工，未來結合中山路延伸段及大里區、霧峰區台74線高架橋下平面道路工程，將可建構完善的生活圈道路系統。

而十九甲北向出口匝道及東昇橋南向入口匝道，目前市府正依公路總局意見修正可行性分析報告書，透過智慧交通的管理方式，來改善大平霧地區交通便利性，這三大屯區公路網計畫都已納入前瞻基礎建設生活圈道路中

他也強調，在山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸段紛紛獲得中央的肯定之下，再加上市府積極推動的雙港輕軌、大平霧捷運系統，配合完整公路網建設計畫，串聯副都心及屯區發展，將提供民眾更舒適、安全、便利、準點的都會運輸系統服務。

(中時)