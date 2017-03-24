李得仕：不曾勸溫翠蘋妹放棄正規治療

溫翠蘋今召開記者會控訴么妹Jessica遭經銷代理商李得仕欺騙，並拿出業者所提出的療程價目表。（圖／杜宜諳攝）

溫翠蘋控訴其妹花百萬買睡蓮抗乳癌反惡化的事件，銷售睡蓮產品的經銷商李得仕在個人臉書與淨水琉璃臉書均貼出個人聲明，聲明原文如下：

本人李得仕聲明如下：

鈞樺是我的朋友，在她面對生命課題的選擇上，我始終尊重她的自主決定並給予支持。在我們短暫的相處過程中，我不曾勸她放棄正規治療，也從無表示產品具有治療癌症之效果。

我在此鄭重地聲明所有產品都是安全無虞的，請大家放心。對於本次事件所引起的爭議，我深感抱歉與遺憾，也能理解家屬的心情。

對於日後所有的調查，我都會以最積極的態度配合，有任何疏失必會虛心接受改正，希望能透過司法管道還原真相，給家屬與社會一個完整的交代。

記者致電淨水琉璃官網的聯絡電話，聯繫人李小姐聽聞是媒體採訪後，表示不願回應。

記者致電當初溫翠蘋妹接觸蓮花產品的蓮花茶會聯繫人陳小姐，對方表示目前蓮花茶會將暫停舉辦，靜待檢調單位的結果出爐，不方便提供個人回應。

另外，販售溫翠蘋妹所購買產品的網站「淨水琉璃訂購天然網」，目前已關閉。

(中時)