超萌治療犬 療育自閉兒有一套
新北市自閉症服務協進會與人民團體「創意500擂台賽」合作，於今天發起治療犬療育「星兒」計畫，提供自閉症兒童為期8周的心靈療程，透過專業動輔師和受過訓練的治療犬，幫助自閉症兒開發潛能，以愛化礙，走出自己的世界。
4歲的自閉症兒童小敏和5歲的小涵，今天在媽媽的陪同下嘗試療育星兒計畫，在與治療犬「貝禮詩」和「美美」互動後，2人露出難得的笑容，主動餵食「貝禮詩」，還幫「美美」梳毛，讓媽媽看得眼淚奪眶而出。
新北市自閉症服務協進會理事長江明性表示，自閉症兒童俗稱「星兒」，因先天腦部結構功能障礙，導致與外界連結剝落，語言及情緒表達困難，給人無法親近或難以溝通的刻板印象。
江明性說，藉由台灣動物輔助治療專業發展協會認證通過的專業動輔師以及治療犬，透過為期8周的專業輔導課程，讓星兒接觸狗狗純真天然的力量，可有效激發他們內心情感的表達。
台灣動物輔助治療專業發展協會理事長陳美麗表示，協會目前有35隻經過認證的治療犬「醫師」，以及70位動輔師，治療犬與動輔員（飼主）和動輔師之間形成鐵三角，透過動輔師的課程設計，與動輔員的指令下達，協助星兒提升專注力，改善與人的互動關係。
新北市政府社會局長張錦麗表示，人民團體「創意500擂台賽」是市府創新的服務方案，由社會局做平台，讓人民團體一起攜手為兒、少、老、婦女、身障福利等弱勢族群贊助活動經費，展現大手拉小手的互助理念。
(中時)
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