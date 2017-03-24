丟血雞頭、雞蛋討債 高市警方逮獲8人
高市警方破獲以24歲陳姓男子為首的暴力集團，涉嫌架設地下運動簽賭網站，專門誘惑涉世未深年輕人下注，並收取高額利率，等到他們無力償還欠款，便率眾到家中噴漆討債，甚至丟擲帶血雞頭、雞蛋，張貼「欠錢不還」字樣紙條，致使被害人心生恐懼；警方一舉逮獲8名涉案人員，分依恐嚇取財、賭博、重利、毀損等罪嫌將他們移送法辦。
警方表示，陳姓男子為首的集團曾聚眾暴力討債，以通訊軟體恐嚇劉姓被害人需交付4萬元欠款，否則將對他的親友不利，還到劉男家中及親友住處丟擲血淋淋的雞頭、雞蛋，張貼「欠錢不還」紙條，並對劉男親友的汽車潑漆。
另外，林姓被害人只借錢簽賭5萬元，卻被簽下42萬元本票，事後陳男等人還聚眾到林男家中，持BB槍射擊玻璃，強迫林父出面償還欠款。
警方獲報，組成專案小組持續蒐證，22日動員37名警力，持拘票、傳票，分11處搜索，一舉帶回陳男等8名涉案人員，並起獲借據影本、恐嚇字條、本票、切結書等證物，訊後移送高雄地檢署偵辦。
(中時)
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