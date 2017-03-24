改善空汙 中龍鋼鐵首座煤料室內堆置棚明年完工
台中市政府多面向改善空汙，制定公布生煤管制及禁用石油焦自治條例，要求大型汙染源興建室內生煤堆置場，預防逸散汙染。中龍鋼鐵公司呼應市府政策，斥資90億元興建3座大型室內儲倉，首座冶金煤料棚將於107年10月完工，預計可降低粒狀汙染物每年約16.7公噸。
台中市副巿長林依瑩在市府環保局長白智榮陪同下，前往中龍鋼鐵關心室內生煤堆置場興建工程，對於工程進度超前表示肯定，也提醒港區風大，工程又是高空作業，務必落實工安管理，注意施工安全；林副市長也關心廠內作業人員，提醒公司每年應安排員工健康檢查，並依規提供作業護具。
白智榮表示，加強生煤管制是全民共識，市府去年1月26日制定公布「台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，以行動回應市民對清新空氣的訴求。未來中龍公司生煤室內化工程完工後，粒狀汙染物防制效率將達100%，排放量每年可降低58.6公噸。
他指出，中龍公司最先呼應市府政策，斥資90億元，興建3座約16座足球場大小的室內儲倉，去年2月動工，目前工程進度已達33%，首座冶金煤料棚將於明年10月完工，預計可降低粒狀汙染物每年約16.7公噸。此舉也帶動轄內其他生煤廠跟進，已有4家業者投入改善，投資金額高達259億元，共同努力改善空汙。
中龍公司總經理陳德勝則說，原料堆置場面積共33公頃，室內堆置是項艱鉅的工程，但中龍公司會克服萬難、如期完工，施工經驗也將分享給其他業者參考。
針對工安管理，中龍公司除依規定提供護具，要求同仁作好安全防護，每年也安排同仁進行健康檢查，去年度共有2,400餘位同仁進行健檢，並替其中1900名進行特殊檢查，評估噪音、粉塵、重金屬曝露的影響，都將持續追蹤，為員工提供安全的工作環境。
(中時)
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