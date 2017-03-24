大甲媽祖今晚起駕 台東炸寒單也到場參香

一年一度的大甲媽祖於今日晚起駕，來自各地的信徒湧入，來到廟堂虔誠祝禱。（黃國峰攝）

來自各地的宮廟陣頭到場參拜表演，恭送媽祖遶境。（黃國峰攝）

各地湧入參香的信徒，絡繹不絕。（黃國峰攝）

來自各地的宮廟陣頭及團體代表到場參拜恭送媽祖遶境，台東的炸寒單也到場參香，一時廣場火光四射、煙霧瀰漫、鞭炮聲震耳欲聾。（黃國峰攝）

一年一度的大甲媽祖於今日晚起駕，廟堂內來自各地的信徒湧入，絡繹不絕的來到廟堂虔誠祝禱。

來自各地的宮廟陣頭及團體代表到場參拜恭送媽祖遶境，台東的炸寒單也到場參香，一時廣場火光四射、煙霧瀰漫、鞭炮聲震耳欲聾。

(中時)