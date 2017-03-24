日總務副大臣訪台 斷交後最高層級

我要評比

日本現任總務副大臣赤間二郎明天訪台，宣傳日本觀光活動。這也是台灣與日本在1972年斷交後，最高層級的日方官員訪問。

日本台灣交流協會為了宣傳日本觀光與文化，25、26日在台北華山1914文化創業產園區舉辦「多彩日本」日本地方魅力宣傳活動。

日本台灣交流協會今天在官網公告，日本現任總務副大臣赤間二郎，將在25日來台主持開幕式。涉外人士表示，這是台日斷交後，首次有高層級日方現任官員訪問。

赤間二郎是日本自民黨眾議院議員，目前在安倍政府擔任總務副大臣兼內閣府副大臣。

「多彩日本」日本地方魅力宣傳活動今天晚間舉行酒會，日本台灣交流協會代表沼田幹夫致詞時表示，台灣與日本關係友好，希望這2天的活動，能讓大家了解日本的美好之處。

民進黨籍立法委員蕭美琴也出席酒會，她致詞時說，日本產品在台灣相當受歡迎，期待台灣產品在日本獲得一樣重視，有機會進入日本各地超市、商店，讓台日文化特色有更多機會交流。1060324

(中央社)