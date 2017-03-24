恭喜天王？爆郭富城下月秘娶嫩模女友

郭富城前年認戀女友方媛。（圖／達志影像）

網友爆料郭富城下月結婚。（圖／取自新浪娛樂）

郭富城近來頻傳好事近。（圖／中時資料照片）

51歲天王郭富城前年底閃電認戀小他23歲嫩模方媛，去年底兩人被爆好事近，郭天王甚至還被目擊體貼帶女友看醫生，疑似有喜，今(24日)陸媒報導，有網友爆料稱友人最近忙換港幣，只因下月要跟父母去香港參加表妹婚禮，「表妹是方媛欸，郭富城竟然就這樣婚了？」引發熱議。

愛賽車的郭富城日前出席車隊成立記者會時，透露車隊名稱「富盛」有開枝散葉與紀念亡父的意義，問他人生是否也希望早日開枝散葉？郭富城坦言：「很重要，計畫中」，暗示打算成家立業，似乎間接認定方媛為真命天女，而舊愛熊黛林聽聞後，也以「這是好事」大方獻上祝福。

據《新浪娛樂》報導，有網友向「關愛八卦成長協會」爆料，稱：「剛才聽銀行工作人員說她一個朋友要換港幣，說下個月父母去香港參加表妹婚禮，表妹跟郭富城結婚，表妹是方媛哎，郭富城竟然就這樣婚了？」而對照郭富城曾說過不排除閃婚說法，更添加傳聞幾分可信度，但當事人目前暫未回應。

(中時電子報)