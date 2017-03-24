失智婦走失3天 排水溝內尋獲無生命危險
高市林園區1名失智老婦人，21日下午即離家走失，警方獲報協助家屬四處尋找，消防局警義消也投入搜尋行列，直到24日下午，才在林園區大安路上一處排水溝內找到她，老婦意識清楚、生命跡象穩定，僅輕微失溫、脫水，送醫評估後並無大礙。
婦人21日下午在清水巖路附近芒果園工作，突然不見蹤影，他的丈夫下午5點報案，指老婆罹患失智症，平時生活起居無法自理，消防局通知轄區分隊、派出所、民間救難等團體協助救援，並會同派出所、國軍、飛鷹救難大隊等民間救難團體執行搜索任務。
警消除調閱沿街道路監視器，林園消防分隊更與派出所員警、國軍徒步搜索林園區大安森林，今天下午3時才在大安路上一處排水溝內，發現這名失蹤婦人。
幸運的是，老婦雖然失蹤3天，被發現時意識清楚，僅輕微失溫、脫水，警消人員合力將她從下水道抬出，送醫檢查後並無大礙，家屬獲報到場，喜極而泣，頻頻向協尋的警消及國軍弟兄道謝。
(中時)
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