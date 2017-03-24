三寶騎士？機車一個左切 波及2輛轎車

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24歲洪姓女騎士一個左切，波及2輛轎車。（翻攝爆料公社）

24歲洪姓女騎士23日晚間8時許，行經新北市永和區環河西路，疑未打方向燈往內側車道切，不慎與休旅車發生碰撞，機車倒地波及到外車道的計程車，造成後車門毀損，洪女僅輕微擦傷，送醫後無大礙。民眾將行車紀錄器上傳「爆料公社」，網友驚呼「難道又是三寶騎士？」

警方獲報到場，洪女輕傷並無生命危險，另洪女及陳女皆無酒駕情事，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)