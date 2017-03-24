建設復興區光纜 優質數位化服務

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桃園市新聞處長張惇涵今天說「105年促進有線廣播電視普及發展」工程補助計畫施作工程，是落實通訊正義重要一環，可服務戶數估計增加1110戶市民。

張惇涵今天偕同國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處長溫俊瑜，前往復興區高義里夫婦山，查驗南桃園有線電視公司所申請的「105年促進有線廣播電視普及發展」工程補助計畫施作工程。

張惇涵表示，這次工程是落實通訊正義的重要一環，建置有線電視870MHZ頻寬的網路共計19處光點，涵蓋復興區澤仁、羅浮、奎輝、長興、高義、三光、華陵里等7里，可服務復興區收視面積大幅增加109.66平方公里，可服務的戶數估計增加1110戶市民，將能提供復興鄉親更優質的數位化服務。

他說，這次查驗地點復興區高義里夫婦山，位於海拔高度超過1400公尺之處，地形險峻，距離主要幹道台7線北橫公路，甚至還有11餘公里的迂迴山路，有線電視的建置，可為夫婦山地區連結更多元的收視選項，提升收視品質。1060324

(中央社)