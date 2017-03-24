捧過頭 習近平扛1百公斤麥走5公里路

為了宣揚「習核心」，中國中央電視台推出短片講述中國國家主席習近平年輕時下鄉故事，提到他「扛200斤麥子，10里山路不換肩」引來許多質疑後，又被發現人民日報刊登的照片根本是假的。

央視2日推出3集短片「初心」，記錄習近平年輕時從陝西延安、河北正定、福建寧德的知青下鄉生涯。西方媒體認為這是為了在今秋中共第19次全國代表大會（十九大）時，將習近平思想與「習核心」寫進中共黨章鋪路。

不過短片其中一段「梁家河篇」裡，習近平回憶在陝西省延川縣梁家河村的生活經歷時說，他「扛200斤（100公斤）麥子，10里（5公里）山路不換肩的」，引來許多質疑與調侃。

美國之音報導，習近平的這番話成為一個名為「未名觀察」論壇的討論熱點。一名曾在黃土高原「插隊」的知青回憶說，黃土高原的農民不需要挑擔子走這麼遠，往往2、3里路就夠了。就算往公社送糧，也一定要換肩或休息的。

北京近代史學家章立凡還在推特（twitter）上出對聯，「讀書眼覽五千載 插隊肩扛二百斤」，歡迎民眾寫橫批。

在習近平能「扛200斤麥子，10里山路不換肩」之後，法國國家廣播電台也報導，人民日報日前一篇以「初心」為報導的文章中，使用一張宣稱是習近平在梁家河時，在田裡赤膊操作抽水泵的黑白檔案照片，還說照片是延川縣委宣傳部提供，但照片傳出是假的。

報導引述微信字帖指出，照片中的男主角並非習近平本人，而是和習近平同時期在延安插隊的北京青年龐沄。

這名自稱和龐沄是初中同學的人士還貼出大陸在2002年出版、由龐沄參與編著的回憶錄「守望記憶 中國知青民間備忘文本」中的照片佐證。但更悲哀的是，真正的主角根本不敢出來闢謠。1060324

(中央社)