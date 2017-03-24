食在不安心 市民爭相當小農

食安問題層出不窮，不少民眾千方百計利用空間自種蔬果，省錢又安心。苗栗市示範廚餘農場今年吸引近800人登記當「小農」，24日抽籤公布結果。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月24日

食安問題層出不窮，不少民眾千方百計利用空間自種蔬果，省錢又安心。苗栗市示範廚餘農場開放報名後，吸引近800人登記當「小農」，今天辦理抽籤過程緊張刺激。

苗栗市公所為推廣廚餘回收政策，連續多年在苗栗市復興路二段維新客家文物館旁、僑育北街底的經國路旁設置廚餘回收示範農場，由公所提供土地和有機肥，開放苗栗市民報名耕種，受到市民熱烈回響。

今年示範農場規劃311個耕作單位，每一單位約2坪大，3月中旬開放報名，吸引769人登記，今天辦理公開抽籤，抽籤會場熱鬧不已，不少人心情猶如參加抽獎活動一般期待萬分。

報名民眾指出，食安問題層出不窮，菜價經常居高不下，近來食藥署又公告要放寬農藥殘留標準，實在是不安心，吃自己種的新鮮蔬菜，除為家人健康把關之外，也可省下一筆買菜錢。

苗栗市長邱炳坤近年也成了小農生活體驗者，下班後只要沒有公務在身，就鑽進他的小農天地除蟲、拔草。他說，吃自己種的菜除了比較安心外，過程中勞動流汗，讓身心愉悅、踏實更健康。

苗栗市清潔隊長孫春明表示，中籤民眾可享有免費耕作權2年，市公所每半年會提供回收廚餘製成的堆肥使用；此外，也將辦理2小時耕作教育講習，教導民眾如何依照作物生長期規劃自己想種的農作物，希望民眾善盡管理責任，把握嘗試「小農」生活的機會。1060324

(中央社)