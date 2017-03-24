歐元區數據報佳音 成長攀至6年高

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今天公布的1項備受關注調查顯示，歐元區3月的成長步調快速，為6年來之最，所有跡象顯示在德法帶動下，歐元區經濟復甦「攀升」。

數據監測公司IHS Markit也表示，歐元區19國創造就業速度創下近10年來最佳水準。

IHS Markit說，3月綜合採購經理人指數（PMI）56.7，創近6年來最高水準，較2月的56.0上揚，遠高於Factset調查平均預測的55.8。

採購經理人指數測量企業的支出意願，可從中一窺經濟基本面表現。

IHS Markit首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）說：「歐元區經濟油門進一步鬆開，企業活動和聘僱都增加。」

威廉森表示，趨勢如果持續，歐元區首季經濟成長可望達0.6%。1060324

(中央社)