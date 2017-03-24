男冒用前女友照 網路發文詆毀遭訴

高姓男子愛上越南籍阮姓女子，不滿被甩，去年4月竟以阮女名義和大頭貼申請2個臉書帳號，再假冒阮女、以阮女口吻發文，一個公開控訴阮女的前夫吳男「把我當A片女主角、你真的不是男人」，另一個則發文「我專門騙男人感情和錢，有男人被我騙到要自殺」。

高男並私下用假帳號傳他和阮女過去的性愛影片給阮女，恫嚇：「妳的朋友很快會看到」，阮女嚇得報警提告。

高男否認假冒阮女，坦承性愛照片是他所拍攝，卻無法解釋自攝的性愛影片為何外流，加上阮女指證歷歷，桃檢依偽造文書、加重誹謗和恐嚇罪嫌起訴。

(中時)