少女搭公車慘死輪下 家屬怒：司機車速快才釀禍

家屬在檢方相驗遺體泣不成聲。(黃靖惠攝)

家屬在檢方相驗遺體泣不成聲。(黃靖惠攝)

肇事客運車輛。(黃靖惠攝)

檢方今天下午勘驗肇事客運車輛。(黃靖惠攝)

檢方今天下午勘驗肇事客運車輛。(黃靖惠攝)

基隆市碇內國中15歲蘇姓少女搭乘基隆客運，行經瑞芳區大寮路過彎處，撞上中門被甩出車外，胞妹企圖伸手救援未成，親眼目睹胞姊被輾斃，今天基隆地檢署檢察官前往殯儀館相驗，後又至現場勘驗肇事客運車體，少女家屬數度泣不成聲，甚至出面痛斥，「司機車速過快才釀禍。」

少女和妹妹及同學昨天傍晚搭基隆客運1062班次車，行經新北瑞芳區大寮路段，不慎撞擊中門被甩出車外當場輾斃，令家屬泣不成聲，今天檢察官相驗遺體時，家屬氣憤表示，公車擠滿乘車人潮學生才被擠至車旁，而且車速快又遇過彎路段，因離心力抓不穩被甩出車外，並非學生貪玩把她推向車門。

交通部公路總局基隆監理站一股股長陳林錦事發後現勘肇事客運，發現變形中門，屬於殘障輪椅進出口，並沒有設置蜂鳴器，一般開啟方式從外圍左側按壓卸壓閥，抑或樓梯下方手動按壓卸壓閥，或是由駕駛端兩個鈕可以控制前門、後門。

陳林錦推測，受撞擊的中門下方，開出一條縫隙後持續行駛，造成強風從縫隙灌入形成「風切」情形，硬將門撐開卻非全部開啟，所以少女並無直接被甩出去，才被後輪輾斃。

遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞表示，2006年以後新型式客運車輛依規定須備有警報器，若是行駛過程中車門不當開啟，警示響起會提醒駕駛，則必須減速停靠路邊檢測車體，因此推測司機說不知情可能是警報器壞掉或線路短路，或是誤觸開關造成。

瑞芳區上天里里長林瑞明轉述蘇女胞妹回憶案時，公車滿載客人才被迫站立走道，靠近中門旁邊位置，車速快又遇轉彎路段，蘇女才會撞上門板，並非嬉戲造成意外，而蘇女飛出當下胞妹曾企圖伸手拉住，卻未因身上書包帶被扯斷未成功，當場目睹親姊遭車輪輾斃慘死。

死者蘇堂哥質疑，客運公車混淆視聽把權責導向學生嬉戲釀禍，實際車速快又逢過彎路處，車輛產生扭力將小朋友甩出，不慎跌倒推擠蘇女才撞上中門，不如同報導因嬉戲撞上車門，以30、40公斤學生體重根本不足夠，能把中門直接踹開，質疑車體出發前早就故障，或是中門門軸未鎖緊，盼檢察官介入調查，能夠釐清事件真相。

檢察官今天上午相驗遺體、下午勘驗車體要求廠商調來同款車輛比對，檢方表示，客運中門上沒有按鈕，初步排除少女誤觸按鈕開啟，但也無法確定是否由司機端誤觸，導致車門行徑中不當，勘驗後也無法看是否為機械故障，不曉得說法從何而來，必須再請專業技師進一步鑑定後才能確認。

(中時)