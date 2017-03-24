浙江「鋼琴之鄉」洛舍鎮 促進木材加工業

位於大陸浙江省北部的洛舍鎮是大陸有名的「鋼琴之鄉」，這裡存在著一個基本完整的鋼琴產業鏈，有30多年基礎的鋼琴生產事業。

澎湃新聞網報導，洛舍鎮在世界樂器史上也算是一個奇蹟。如今，鋼琴製造業已經發展成一種別具特色的區域性文化產業。在其發展期間，更興起了與之相關的木業產業，鋼琴生產和木材加工成為洛舍鎮當地最突出的經濟支柱。

洛舍鎮原本是一個典型的江南農業小鎮，在1984年以前，它和鋼琴行業幾乎沒有半點瓜葛，後來之所以參與鋼琴生產，都源自於30年前的一次偶然性事件，以及改革開放後國內的人事制度改革。

(旺報)