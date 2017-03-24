整治馬武窟溪，林管處邀荒野協會現勘

馬武窟溪南溪的河道疏通後，河道上留有原本的大石塊。（台東林管處提供）

去年妮妲颱風外圍環流在東河山區降下大雨，造成馬武窟溪南溪的五塊厝跟七塊厝間崩塌嚴重，形成1公頃的堰塞湖，雖然事後進行河道疏通，但隨著汛期即將到來，林管處在河道疏通擴大通洪斷面，並邀請荒野保護協會現勘，交換生態影響的意見。

台東林管處長劉瓊蓮表示，自然與工程取得平衡已經是公共建設要重視的課題，這次透過與保育團體意見交流，希望能建立良好的合作模式，野溪整治前，在地生態專家、生態團體也可以共同參加評估整治，兼顧生態永續與工程。

今天林管處與荒野協會成員在河道上現勘後，荒野對於施工未移除大石頭，可形成深潭及淺灘給予肯定，並針對植生樹種、後續治理方式有更多討論。

(中時)