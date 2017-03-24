慘遭Hajime社長劈腿 木下佑香憔悴3度鞠躬道歉
日本最受歡迎YouTuber「Hajime社長」劈腿風波，越演越烈，謝罪影片上傳不到2天，吸引超過650萬人收看。不過早前落淚自爆也是受害者之一的大胃王美女木下佑香，今(24日)竟也上傳道歉影片，憔悴為引起此次風波道歉，令粉絲看了心疼。
Hajime社長在謝罪影片中，坦承同時劈腿前女友與木下佑香，只是身為受害者的木下佑香，也無辜受到日本網友不堪謾罵，批她謊稱單身、大Hajime社長8歲還想老牛吃嫩草、心機重等等。
木下佑香今日更上傳道歉影片，影片中她穿著一身白衣、臉色憔悴，聲音也明顯沙啞，並3度鞠躬為引起此次風波道歉，「一直以來支持我的粉絲，很抱歉讓你們擔心了。從今以後，我會盡我最大的努力，上傳能讓你們開心享受的影片…」同時也感謝在這段期間，粉絲們傳來的善意文字。
(中時電子報)
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