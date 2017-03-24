中和兒童節活動 25日錦和運動公園登場

中和區公所3月25日下午2時至5時在錦和運動公園舉辦兒童節慶祝活動。（葉書宏翻攝）

中和區公所3月25日下午2時至5時在錦和運動公園舉辦兒童節慶祝活動。（葉書宏翻攝）

「兒童節」將至，新北市中和區公所自104年起舉辦兒童節慶活動，3月25日下午2時至5時在錦和運動公園舉辦兒童節慶祝活動，若遇下雨改至中和國民運動中心四樓籃球場。

活動安排有大型氣墊遊戲設施、互動式劇場、兒童表演、小丑魔術秀、闖關遊戲及親子拼豆DIY等活動，另外還有MOMO台的甜甜姊姊跟大樹哥哥一起帶領小朋友動動跳跳，希望透過豐富的兒童娛樂及戶外空間，讓孩子們能釋放肢體、發揮想像力並勇於挑戰，度過一個充滿活力的兒童節。

活動當天小朋友可於現場體驗乘坐警用重機展現帥氣、與警察人偶俏皮合照或於宣導攤位進行互動闖關，只要集滿5個戳章就可以免費於現場DIY製作造型拼豆，讓小朋友發揮想像力，拼出無限創意，歡迎民眾一起共襄盛舉。

(中時)