日所有歷史教科書 將釣魚台稱為日本領土

共同社24日報導，日本此次審查通過的高中教科書中，不僅地理和政治經濟，包括共8種日本史教材也均將竹島（南韓稱獨島）和釣魚台稱為日本領土。

據報導，日本文部科學省認為，有必要寫明上述2島在歷史上是日本的固有領土。

而有關南京大屠殺，日本所有的世界史和日本史均有提及。但在遇難人數上存在分歧，東京書籍出版的《日本史B》中原本寫日本認為人數在數萬到十數萬人以上，而中國政府主張有30萬人以上，但根據審查意見修改後，增加了「尚無統一見解」的說明。

(旺報)