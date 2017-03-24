周幼婷哄兒睡偷哭 藍正龍分房不生了

藝人周幼婷產後今天首度亮相，澄清沒有產後憂鬱症，坦言情緒有時不穩，哄孩子們睡後曾默默流淚，但哭過就好；體恤老公藍正龍要工作，夫妻分房睡，且不會再拚第3胎。

周幼婷與藍正龍結婚兩年多，育有1歲女兒「小籃球」，去年10月產下兒子「藍小弟」，周幼婷下午出席嬰兒用品活動，是生完第2胎後，首次公開亮相。

曾被傳有產後憂鬱症，周幼婷笑喊「沒有」，坦言一人帶2個小孩累得分身乏術、食慾差，但還不至於崩潰，「情緒起伏比較大，常覺得自己很可憐」，曾哄孩子們睡後不知不覺落淚，想著「這樣的日子還要多久」，她不敢哭出聲，怕吵醒小孩，偶爾也躲在廁所哭。

體恤藍正龍工作量較大，單獨睡才能好好休息，周幼婷與孩子們睡一間，藍正龍對她默默流淚一事完全不知情，周幼婷笑說，哭過發洩完就沒事，老公仍然體貼會幫忙，只是孩子較黏她。

周幼婷計劃孩子3歲前一切親力親為，全心全意陪伴，等藍正龍工作較少，夫妻倆交換，她復出接戲、老公顧家。現在出來心一直掛念家裡狀況，出門前藍正龍還緊張追問幾點回來，她也怕老公忙不過來，與孩子分隔4小時是極限。

至於會不會拚第3胎？周幼婷直搖頭說不會了，兩個恰恰好，和藍正龍考慮結紮。她欣慰兒子出生3個月就能不哭鬧一覺到天亮，女兒也會主動拿奶瓶餵弟弟，一副小大人模樣，還會用不標準的發音喊爸爸英文名字「不（Blue）」，萌味十足。1060324

(中央社)