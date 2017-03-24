周幼婷哄兒睡偷哭 藍正龍分房不生了
藝人周幼婷產後今天首度亮相，澄清沒有產後憂鬱症，坦言情緒有時不穩，哄孩子們睡後曾默默流淚，但哭過就好；體恤老公藍正龍要工作，夫妻分房睡，且不會再拚第3胎。
周幼婷與藍正龍結婚兩年多，育有1歲女兒「小籃球」，去年10月產下兒子「藍小弟」，周幼婷下午出席嬰兒用品活動，是生完第2胎後，首次公開亮相。
曾被傳有產後憂鬱症，周幼婷笑喊「沒有」，坦言一人帶2個小孩累得分身乏術、食慾差，但還不至於崩潰，「情緒起伏比較大，常覺得自己很可憐」，曾哄孩子們睡後不知不覺落淚，想著「這樣的日子還要多久」，她不敢哭出聲，怕吵醒小孩，偶爾也躲在廁所哭。
體恤藍正龍工作量較大，單獨睡才能好好休息，周幼婷與孩子們睡一間，藍正龍對她默默流淚一事完全不知情，周幼婷笑說，哭過發洩完就沒事，老公仍然體貼會幫忙，只是孩子較黏她。
周幼婷計劃孩子3歲前一切親力親為，全心全意陪伴，等藍正龍工作較少，夫妻倆交換，她復出接戲、老公顧家。現在出來心一直掛念家裡狀況，出門前藍正龍還緊張追問幾點回來，她也怕老公忙不過來，與孩子分隔4小時是極限。
至於會不會拚第3胎？周幼婷直搖頭說不會了，兩個恰恰好，和藍正龍考慮結紮。她欣慰兒子出生3個月就能不哭鬧一覺到天亮，女兒也會主動拿奶瓶餵弟弟，一副小大人模樣，還會用不標準的發音喊爸爸英文名字「不（Blue）」，萌味十足。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。