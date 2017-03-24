披白紗圓夢 19歲癌末女淚灑醫院
「阿嬤沒了我，請您要勇敢」，19歲癌末女孩蔡慧婷3歲起與阿嬤相依為命，雖男友離她而去，醫護人員今天實現她穿婚紗心願，但當阿嬤為她蓋上頭紗時不禁淚灑現場，令人動容。
今年5月20日才滿20歲的蔡慧婷是慈惠醫護管理專科學校四年級學生，去年9月她因發燒到高雄長庚急診，確診為血癌。
蔡慧婷的阿嬤說，慧婷父親10幾年來，多次進出監獄，母親另有家庭，慧婷3歲起就與她相依為命，慧婷常說，「阿嬤，等我長大要孝順你」，「哪ㄟ栽，這麼年輕就會得癌症」。
為蔡慧婷確診、3月甫從高雄長庚調往高雄市立民生醫院血液腫瘤科的醫師廖俊凱說，慧婷現對藥物幾乎都無反應，「離開時間應在1個月內」。
他說，慧婷住院後，她男友原本都會來院睡陪病床，陪她抗癌，但上個月慧婷病況迅速惡化後，「男友也不見了」，醫護人員知道她傷心，卻沒人敢問。
面對社工詢問最後心願，一直盼望能結婚的她直說，想穿上新娘服，留下自己最美一刻。
高雄長庚因此規劃這場穿婚紗活動，院內社工說，慧婷一路走來都很勇敢，上個月得知病況惡化還撐著病體到高雄監獄以視訊方式，向在台東監獄服刑的父親話別，「您出來後，要好好照顧阿嬤」，院方並已向台東監獄申請讓慧婷父親到醫院見女兒最後一面。
社工說，慧婷很愛小孩並讀幼保科，她也盼望自己未來能生女兒，但罹癌讓人生夢想來不及實現，上月吐露想穿婚紗心願，今天她以假髮遮住因化療掉髮的光頭，再由阿嬤為她蓋上白色頭紗，媽媽也帶著組新家庭後所生的妹妹前來為她祝福。
醫護備妥氧氣筒等設備，慧婷也撐著病體完成梳妝，當阿嬤為她披上白紗一刻，她當場哭成淚人兒，並哭花了妝，她說，「阿嬤，謝謝您，那麼辛苦養我」、「我有跟阿爸說，出來要好好做事，要孝順您」、「沒了我的以後，請您要勇敢」，場面令人鼻酸。1060324
(中央社)
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