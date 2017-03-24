冷氣團報到 27日前都濕冷

好天氣只有1天，中央氣象局今天表示，明天大陸冷氣團南下，北部低溫下探13度，加上華南雲雨南下，週一以前濕冷，31日還有波冷空氣南下，清明連假前半段也是壞天氣。

中央氣象局今天表示，大陸冷氣團加上華南雲雨區影響，明天清晨開始天氣明顯轉濕冷，北部、東半部低溫下探攝氏13度，中南部低溫15到17度，全台降雨明顯。

氣象局預報員徐仲毅今天表示，這波冷氣團將持續影響到週二上午，週日入夜到週一清晨是最冷的時候，週一白天就會趨緩，週二大陸冷氣團離開台灣，天氣才會完全回暖。

徐仲毅補充，下一波冷空氣將在31日報到，強度達東北季風，也會伴隨降雨，4月1日、2日清明連假上半段也會受到影響，北台灣及中部山區有局部降雨，預計要到連假後半段天氣才會放晴，不過超過7天的天氣還會有變數，提醒民眾留意。1060324

(中央社)