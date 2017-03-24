小龍女告媽內幕曝光 服藥大吵「你死或我死」

吳卓林昨報警抓母親吳綺莉。（圖／達志影像）

吳綺莉17年前為成龍生下女兒「小龍女」吳卓林，母女倆多年來相依為命，近來吳綺莉卻頻被爆行為失控，昨(23日)晚間吳卓林以恐嚇罪名二度報警抓媽，吳綺莉經過一夜審訊後，今下午才返家，港媒稍早則爆出母女爭吵內幕，竟與服藥起衝突有關。

2015年吳卓林首次報警抓媽，當時她向學校通報母親家暴、酗酒，隨後警方在吳綺莉家中搜出疑似大麻的毒品，母女倆關係陷入冰點，之後吳綺莉認錯反省，才和小龍女重修舊好，沒想到日前吳卓林再次報警抓媽，警方隨即以刑事恐嚇罪名逮捕吳綺莉，並到吳家進行搜索。

據香港《蘋果日報》報導，關於這次吳綺莉母女失和主因，與兩人昨中午大吵有關，消息指出，她們因服藥問題起衝突，期間還有人放話：「一是你死、一是我死！」而吳卓林昨下午也曾在臉書發文：「這是我做過最愚蠢、也是最勇敢的事」，疑預告大義滅親。

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