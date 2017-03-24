王金平：日盼早開放核食 但可理解台想法
前立法院院長、國民黨立委王金平今天表示，在日本有輕輕碰觸到核食的議題，日方當然希望早一點開放，但可以理解台灣以時間換取空間的想法，所以沒像以前那麼積極。
王金平21日率國親兩黨立委赴日訪問，期間包括與日本外務副大臣岸信夫（首相安倍晉三胞弟）舉行早餐會，也與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面。訪問團今天下午返回台灣。
王金平在受訪時，針對台灣民眾關注的日本核災食品方面的議題，他表示，在日本難免會談到核食的議題，但輕輕碰觸一下而已，日本當然希望早一點開放，但他們認為說需要時間，用時間換取空間，讓政府繼續評估，讓國民了解與接受才能夠開放。
王金平說，日方也可以理解以時間換取空間的意思，所以看起來就沒有像以前那麼積極，但日方還是相當期待。1060324
(中央社)
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