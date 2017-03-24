茲卡有解 亞洲首個疫苗進入臨床研究

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去年夏天引發國際恐慌、可能造成孕婦腹中胎兒罹患小腦症的茲卡病毒，可能找到解藥。中國科學院上海巴斯德研究所宣布，茲卡疫苗進入臨床前研究，是亞洲第1。

中南美州各國去年夏天陸續傳出有孕婦因為疑似遭到茲卡病毒（Zika）感染，產下的新生兒罹患小頭畸形症病例。

因為疫情快速蔓延，世界衛生組織（WHO）一度宣布為國際公衛緊急事件，並尋求國際生物科技機構合作，希望能盡快研發疫苗。

新華社報導，上海巴斯德研究所今天宣布，在中法科學家的合作下，茲卡重組蛋白型疫苗研製成功。上海巴斯德研究所正與智飛生物集團合作，對該疫苗進行臨床前研究。

巴斯德研究所所長唐宏表示，這是全球第7個、亞洲第1個茲卡疫苗進入臨床前研究，有望在2019年進入非洲。1060324

(中央社)