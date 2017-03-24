遭批縱放跨國毒梟 新北地院今裁准羈押禁見

刑事局3月6日偵破一宗跨國毒品案，並將涉案的28歲徐聖傑、24歲黃意霖夫妻逮獲，未料新北地檢署7日複訊後聲請羈押，卻遭法院以「未舉證有逃亡、與未到案共犯串證之虞」駁回，將徐、黃2人無保請回，甚至也未限制住居。後徐嫌立即變裝逃亡，刑事局幹員多花兩周才又逮捕徐嫌，引發外界抨擊縱放毒犯。新北地院今重開聲押庭，認為徐男與共犯有勾串之虞，裁准徐男羈押禁見。

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(中時)