河南一礦業工安事故 8人失聯

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中國河南省安全生產監督管理局網站24日說，上午三門峽靈寶市秦嶺黃金礦業有限公司作業時發生險情，17人被困井下，目前仍有8人失聯。

澎湃新聞網報導，三門峽靈寶市秦嶺黃金礦業有限公司1160坑口（1168作業面）24日上午作業時，遇來歷不明煙霧，井下11名工人和6名企管人員失聯。

經全力搜救，救出1名工人和2名企管人員，送往醫院救治，至24日晚間8時，井下被困的14人中（10名工人和4名企管人員）已有6人取得聯繫，仍有8人失聯。

河南省安全監管局張雷鳴局長、劉世俊副局長在事故現場指揮搶險救援工作。

(旺報)