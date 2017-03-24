2017世界搏茶會遠眺國際 看見茶文化
2017世界搏茶會，可品嚐道地、嘉義各山頭的好茶之外，同時現場提供世界各地茶壺器具展售及結合茶藝、文創等周邊產品，展品呈現多元面貌，以多元視角讓民眾認識茶文化。
今年世界搏茶會的國際茶文化展演館中，規劃來自日本、印度、韓國、中國、土耳其以及臺灣的團隊，用茶藝、音樂、舞蹈、料理與講座等介紹各國的茶文化特色。3月25日下午一點及三點將帶來日本煎茶道的茶藝展演，這場日本方圓流煎茶道展演將帶有默劇的氣息，用我們的聽覺、視覺、嗅覺、觸覺來欣賞煎茶道的形式之美，觀看茶人如何在執茶過程中靜心，淨心的詮釋文人茶境。
在煎茶道數十個流派之中，這一次邀請到的是「方圓流」，邀請到中華方圓茶文化學會理事長蔡玉釵帶領其團隊進行茶藝演出。煎茶道方圓流在國內也頗受藝文界推崇，認為最接近明代品茶、賞器、吟詩賞畫與聞香等同時融入生活藝術的文人茶道，與今年世界搏茶會的主題精神相互呼應。而蔡玉釵老師更是國內日本茶藝的當然代表，對推廣煎茶不遺餘力。她希望國人學習日本茶道的精神性和系統性，然後結合臺灣本土文化，使茶藝普及一般民眾生活，帶動茶產業的振興，也要將臺灣茗茶推向國際。
3月25日與您相約2017世界搏茶會，欣賞現場精心設計出品茗空間與茶藝形式，體驗臺灣20餘年來形成的豐富茶藝面貌。相關活動訊息請上「2017世界搏茶會」官網或上嘉義縣文化觀光局網站查詢。嘉義縣政府，歡迎您相約來嘉義品茶，搏感情！
(中時)
關鍵字：世界搏茶會
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