南華大學21年校慶 「星雲法師一筆字書法展」登場

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「星雲法師一筆字書法展」隆重登場。（余信賢攝）

「星雲法師一筆字書法展」隆重登場。（余信賢攝）

南華大學創立於1996年，由星雲法師凝聚百萬信眾力量所創辦的高等教育學府，今年正值創校21週年，24日舉行「三好品牌·生命躍動」21週年校慶典禮，25日舉辦「校友回娘家」活動。

校慶由佛光山副董事長慈惠法師代表創辦人暨董事長星雲大師到校祝賀。此外還有外交部雲嘉南辦事處傅正綱處長、佛光會理事、校友總會理事長、產業諮詢顧問以及彰雲嘉南與高雄市地區之高中職校長皆蒞臨共襄盛舉。

特別的還有來自蒙古共和國教育部專門委員帶領蒙古國33所高中校長蒞臨並簽署合作備忘錄，未來將推薦更多學生至本校就讀。南華大學為了實踐大學的社會責任，帶動地區繁榮與發展，特別聘請16家企業負責人擔任產業諮詢顧問，並於校慶典禮上頒發聘書以強化產學連結。

為提供本校學生更多元且完善的學習環境，新建「中道樓」將正式完工啟用，設有藝術學院功能教室、展覽室及演藝廳等場地，藉以提升學生藝術涵養。首場展覽在佛光山佛光緣美術館指導下，在校內舉辦「星雲大師一筆字書法展」預計展出至6月24日，也在24日校慶日進行剪綵開幕儀式。

25日還有校友回娘家活動，當天將辦理傑出校友頒獎典禮及校友餐敘交流活動，帶領畢業校友一同進行校園巡禮，讓校友們看見學校的蛻變與成長。

(中時)