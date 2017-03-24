淡江大橋主橋工期展延至2022年 5月重啟招標

我要評比

淡江大橋第3標主橋段工程重啟招標後，預計2022年完工。（譚宇哲翻攝）

淡江大橋第3標主橋段工程日前遭廠商抱怨經費和工期不足，接連3次流標，日前公路總局從善如流，後將原工程款85億元調整為94億元、完工期程由2020年展延至2022年，並放寬廠商投標資格，22日重新公告招標，廠商私下透露，條件改善讓廠商有感，5月23日開標應會有廠商得標。

淡江大橋第3標主橋段工程原定工程款為85億8000萬元，限期2020年完工，廠商過去多次反映經費不足、工期過短、單臂興建橋樑跨距180公尺技術門檻高、捕鰻苗漁民抗爭問題等風險疑慮，皆遭交通部公路總局以「廠商應自行承擔風險」打回票，導致今年1月起3次招標皆因無廠商投標而流標。

公路總局日前再度邀請營造公會與相關廠商舉辦座談會，廠商於會中表示，主橋面施工技術遠超過一般橋梁工程，因位處淡水河出海口，每年冬季面臨強勁東北季風影響，施工風險相對高，且施工機具、材料與技術都需要國外廠商支援，現行預算與工期明顯不足，另外，也應放寬廠商資格，讓得標廠商結合國內外廠商資源共同承包，加速工程完工。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂表示，經審慎評估後決定參考廠商意見，重新修正預算及工期，將原工程經費85億元調整為94億元、完工期程延長至60個月，並開放具一定規模、技術的廠商，可與其他國內外廠商合作投標，後續仍採最有利標重新辦理招標，並已於22日公告，將於5月23日開標。

廠商透露，國內廠商針對淡江大橋主橋面工程經費、工期等風險的質疑，並非一朝一夕，公路總局若提前放寬招標條件，重大國內建設也不至於一舉延宕2年，此次條件放寬後會增加廠商投標意願，5月招標時應會有廠商得標。

(中時)