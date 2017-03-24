陸學者郭震遠：蔡台獨戰略成形 陸加快統一進程

中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠在《中國評論》最新一期期刊撰文指出，蔡英文當局在「釋放善意」的掩護下，全面推進台灣「台獨化」，其「台獨戰略框架」已基本成形，大陸因此面臨比李扁時期更困難的局面，兩岸的統獨對抗進入更複雜的新階段，在此階段也將讓大陸加快統一進程，提前實現國家統一。

郭震遠在文中指出，蔡英文拒絕接受一中原則，相較李扁的明確拒絕，蔡只是改成模糊、迴避，甚至玩弄文字遊戲等方式，繼續堅持拒絕接受一中原則，這實際是對大陸的重大挑釁。

他認為蔡這麼做是試圖向台灣民眾和國際社會展示，其「不挑釁」大陸的「善意」，以及營造兩岸不會發生激烈對抗的氣氛，而這些都是蔡實施其大力推進台灣全面台獨化必須的條件，不再是一般性舉措，而是重大的「戰略舉措」。

郭震遠認為，蔡英文在台灣推進台獨化，更全面、更系統，力度更大，因而成效可能更明顯；他坦言大陸將面臨比打擊李、扁公然挑釁更為困難的局面，兩岸統獨對抗進入更複雜、更深刻的新階段，且一旦強化進展，將可能出現「十分嚴重的後果」。

在此統獨對抗新階段，郭震遠強調，大陸將加大促統力度確保取得對抗的勝利，隨著中國的百年戰略部署，促統具有了新的重大戰略意義和迫切性，中國完全統一的進程將「加快進行」，完全統一的目標將可以「提前實現」。

(旺報)