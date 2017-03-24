迎接新北考古生活節 十三行推夜宿泡泡屋

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十三行博物館邀請民眾夜宿考古泡泡屋，大玩兩天一夜的考古生活節。（新北市立十三行博物館提供）

從2012年開辦至今的「新北市考古生活節」下月即將登場，今年以「考古音樂」為主題，除了上百個攤位盛況空前，更首次搶搭露營風潮，推出十三行臉書粉絲專頁「美的冒泡 十三行考古泡泡屋」抽獎活動，邀請民眾夜宿考古泡泡屋，大玩兩天一夜的考古生活節。

十三行博物館館長陳春蘭表示，「2017新北市考古生活節」是亞洲最具指標性的考古嘉年華。突破以往，今年首度以「考古音樂」為主題，從樂器展示、體驗到音樂會，有玩、有聽、有吃，樣樣精彩可期。

(中時)