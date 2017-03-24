卡羅爾管樂器 愛心回饋大林學子
位在大埔美工業區裡的卡羅爾銅管樂器24日拋磚引玉，捐助小號、長號即伸縮號銅管樂器給大林鎮內7所學校，共捐贈42件樂器，縣長張花冠也感謝卡羅爾銅管樂器的善心。
卡羅爾銅管樂器28年前在楊梅埔心成立，但在20年前卻選擇將公司南遷到岡開發的大埔美工業區，成為第一批大埔美的廠商。卡羅爾銅管樂器所生產的樂器皆為管樂隊中所使用的小號、長號以及伸縮號等管樂器，與一般人所認知的薩克斯風樂器不一樣。
卡羅爾銅管樂器公司全年生產的樂器品質相當優良，因此受到歐美國家所喜愛，只有2成是在台灣國內銷售，其餘8成都是銷往歐美國家。卡羅爾銅管樂器觀光工廠董事長李國安，為了讓大林鎮內的學童能夠在充滿銅管音樂的環境下成長，決定捐出42把銅管樂器贈與大林鎮內7所學校，這7所學校有大林國中、大林國小、平林國小、三和國小、排路國小、大林鎮立托兒所及昇學幼兒園。
李國安董事長表示，希望音樂藝術教育從小做起，因此捐贈樂器不只捐給國中小學，也捐給幼兒園，期盼可以提高社會大眾對孩童音樂專才教育的關注，更希望大林鎮可以出產國際知名樂手。
縣長張花冠在現場也與大林國中的管樂隊一同同樂，管樂隊也大喊我們愛縣長，害得張縣長心花怒放。張縣長表示，卡羅爾銅管樂器在國外相當有名，所生產的樂器8成以上都是銷往歐美地區。很開心李董事長將樂器捐贈給大林地區的學生，讓這群學生可以快樂的學習銅管樂器。
(中時)
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