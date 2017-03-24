中西墓區疑掃墓失火 警消岸巡合力撲滅

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澎湖中西納骨塔和公墓區，今傳火燒山，所幸警消岸巡合力灌救，未釀成災情，初步研判可能是民眾掃墓時，焚燒銀紙不慎引燃雜草所引起的。

岸巡總隊沙港安檢所在下午2時執勤時，發現中西納骨塔附近的草叢起火，除了岸巡官兵展開滅火外，也通知消防局加入灌救，火勢在下午近4時獲得控制，燒毀雜草面積達1200平方公尺，所幸未波及附近村里住戶。

岸巡7總隊表示，由於清明節將屆，民眾提早掃墓，在焚燒祭拜的銀紙後，要確實熄滅火苗後再行離開，提醒民眾星星之火可以燎原，避免火警發生。1060324

(中央社)