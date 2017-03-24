泉州網球公開賽 彭賢尹謝政鵬逆轉奪冠

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台灣網球選手彭賢尹與謝政鵬的組合今天在泉州公開賽男雙賽事以2比1逆轉擊敗對手，搶下賽事冠軍。

總獎金5萬美元（約新台幣152萬元）的泉州公開賽（QuanZhou Open）當地時間18日起在中國大陸的泉州進行。

彭賢尹與謝政鵬的組合今天在男子雙打決賽，以3比6、6比4、10比7逆轉擊敗大會男雙頭號種子，德國選手貝哲曼（Andre Begemann）和白俄羅斯選手柏立（Aliaksandr Bury）的組合，搶下本次賽事男雙冠軍。1060324

(中央社)