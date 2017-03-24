陸男雇女留學生日本賣淫遭逮捕

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中國大陸籍男子孫偉偉等4人因涉嫌雇用中國大陸籍女留學生賣淫，日前遭到掌管東京警務的警視廳逮捕。孫偉偉經營的派遣型色情店9年來營業額逾新台幣1億元。

日本「TBS電視台」等媒體報導，遭警方逮捕的是38歲的中國大陸籍男子、住家登記在東京都板橋區的孫偉偉等4人。孫偉偉所經營的派遣型色情店「Arcadia」（意為世外桃源）位於東京澀谷區幡谷。

孫偉偉涉嫌雇用中國大陸籍女人賣淫，違反日本的入國管理難民（助長非法就業）。這些女子多次以短期滯留的資格簽證入境日本。落網後，孫嫌等人已向警方坦承不法。

這家色情店「Arcadia」在針對外國人的導覽網站上，標榜「英文、中文、日文都可通」，顧客大多是來自中國大陸的觀光客或旅居日本的墨西哥人等外籍人士，這9年來，營業額逾5億日圓。1060324

(中央社)