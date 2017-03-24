前瞻基礎建設獨漏新北 侯友宜批中央：執政不該分你我
行政院昨（23）日宣布「前瞻基礎建設計畫」，預計8年將投入8800億元，但佔最大宗、經費逾4200億的軌道建設，卻獨漏新北市提案的三環三線等計畫，讓新北政府相當不滿。對此，新北市副市長侯友宜今就表示，認為執政不該分你我，並直言，「這個前瞻計畫，還能期待什麼？」
針對中央的前瞻基礎建設計畫，侯友宜今於臉書指出，新北市光是一條中和線，每天的運量就有30萬人，遠勝過高雄捷運全天的17萬人次；但中央的計畫公佈後，高雄、桃園、台中、台南、基隆、新竹都拿到軌道建設的門票，反而獨漏新北市爭取多年的三環三線。
侯友宜進一步指出，這其中關係到每天近百萬人旅次的南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線，這些都是先前已通過中央核定的計畫，如今卻隻字未見。
「新北市絕不是見不得別人好。」侯友宜強調，但做為全台灣人口數最多的城市，不管是從區域治理或是產業發展來看，軌道建設都不應該讓新北市缺席。侯友宜表示，執政不該分你我，要讓大台北地區的經濟活絡，三環三線可說是核心動脈，若連新北所提出前瞻中的前瞻計畫，中央都不支持，「這個前瞻計畫，還能期待什麼？」
(中時電子報)
文章來源：侯友宜臉書
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