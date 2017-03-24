不打大老牌！洪辦發言人群 最年輕僅23歲
國民黨主席洪秀柱陣營24日晚間公布，25日上午十點將在台北市長官邸藝文沙龍舉辦「改革發聲記者會」，並公布發言人陣營。洪營大打年輕牌，發言人中最年輕的是23歲的國民黨青年團總團長呂謦煒。
洪辦的發言人群，包含朱挺玗、謝宜萱、林京玲、朱珍瑤、陳茂嘉、呂謦煒、李昶志、何天陽、林于翔。
洪辦發出的聲明中，訴求要讓國民黨建立「用壯育青」的人才健康循環，「不再走權貴與醬缸的回頭路」，在預先公布的採訪通知中，除總幹事前立委吳育仁以外，發言人群幾乎全為二、三十歲的年輕世代，與吳敦義、郝龍斌先前請地方縣市長，或前總統馬英九站台的風格作出區別。
聲明中更提到，「挺柱」是為了讓國家道路走在和平繁榮的最大公約數上，並反對以意識形態治國，更不隨綠營話術起舞。「走在總理孫中山先生的思想道路上，並讓經國先生建設台灣、捍衛台灣的精神，成為每個黨員共同價值與信念。」
文中並指，「挺柱」是為了在「告別資源動員後」，「國民黨能夠以理念（黨魂—三民主義）和核心價值（黨德—天下為公）贏得支持」；「為了下一代的生活，為社會大環境而戰，國民黨必須成為有效監督、有戰力的在野黨，不再只是內鬥內行。」
(旺報)
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